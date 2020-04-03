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    Хачанов расстроен отменой Уимблдона

    Теннис Коронавирус в спорте ATP Карен Хачанов Уимблдон Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на отмену Уимблона в связи с пандемией коронавируса.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Очень расстроен, что не придется в этом году сыграть на Уимблдоне. Но здоровье каждого является приоритетом», — написал Хачанов в Twitter.

    В прошлом году Хачанов дошел до третьего раунда Уимблдонского турнира, где в трех сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.

    Лучшим результатом 23-летнего россиянина, который занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на Уимблдоне является выход в четвертый раунд турнира.

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