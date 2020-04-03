Хачанов расстроен отменой Уимблдона

Российский теннисистотреагировал на отмену Уимблона в связи с пандемией коронавируса.

«Очень расстроен, что не придется в этом году сыграть на Уимблдоне. Но здоровье каждого является приоритетом», — написал Хачанов в Twitter.

В прошлом году Хачанов дошел до третьего раунда Уимблдонского турнира, где в трех сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Лучшим результатом 23-летнего россиянина, который занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на Уимблдоне является выход в четвертый раунд турнира.

Отметим, что престижный теннисный турнир в Лондоне непрерывно проходил каждый год с 1946 года. 0