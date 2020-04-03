Хачанов расстроен отменой Уимблдона

Карен Хачанов
globallookpress.com
«Очень расстроен, что не придется в этом году сыграть на Уимблдоне. Но здоровье каждого является приоритетом», — написал Хачанов в Twitter.
В прошлом году Хачанов дошел до третьего раунда Уимблдонского турнира, где в трех сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.
Лучшим результатом 23-летнего россиянина, который занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на Уимблдоне является выход в четвертый раунд турнира.
Отметим, что престижный теннисный турнир в Лондоне непрерывно проходил каждый год с 1946 года. 0