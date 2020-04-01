ATP и WTA продлили приостановку турниров до 13 июля

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте ATP

Турниры, которые должны пройти с 13 июля, запланированы согласно календарю.

«К сожалению, продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 не оставляет нам другого выбора, кроме как приостановить сезон на еще один срок.

Это решение мы приняли в тесном сотрудничестве с нашими членами и другими руководящими органами по теннису.

Здоровье и безопасность остаются главным приоритетом, так как мы ориентируемся на предстоящие проблемы в эти беспрецедентные времена, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы теннисный сезон возобновился при первой же возможности, как только это будет безопасно», — сказал председатель ATP Андреа Гауденци.

ATP и WTA 12 марта объявили о том, что все турниры под эгидой организаций приостановлены до начала июня. Сообщалось, что все рейтинги будут заморожены до особого распоряжения.

Ранее на осень был перенесен Открытый чемпионат Франции, а Уимблдонский турнир был отменен впервые с 1945 года. 0