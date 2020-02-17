ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола«Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
  • 00:52
    • «Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
  • 00:40
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Интером»
  • 21:40
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» на «Эмирейтс»
  • 20:57
    • «Ренн» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 19:21
    • «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги
    Все новости спорта

    Александрова стала 25 ракеткой мира

    Теннис WTA Екатерина Александрова Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Симона Халеп Элина Свитолина Серена Уильямс Наоми Осака Прогнозы на теннис
    Россиянка Екатерина Александрова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась с 28-го на 25-е место.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Напомним, что на минувшей неделе спортсменка дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где уступила будущей победительнице Кики Бертенс из Нидерландов.

    Лидером по-прежнему остается Эшли Барти из Австралии, следом за ней в тройке идут Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.

    Рейтинг WTA. 17 февраля

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796.
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
    4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720.
    5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
    6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650.
    7 (7). Софья Кенин (США) — 4495.
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
    10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
    25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825…
    31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
    39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
    46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...
    61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984...
    71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
    81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.     0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • 22/01/2020 в 12:51
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.96
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забитых мячей на «Стэмфорд Бридж» будет много
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Продлит ли «Милан» серию поражений «Торино»?
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Логинов Прочие Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиковПресса и комментарии о победе Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону Вчера в 18:500
  • 09:12
    • Рублев поднялся на 14 место в рейтинге ATP
  • 08:30
    • Команда Джеймса победила команду Адетокунбо в Матче всех звезд
  • 09:58
    • «Рубину» интересен защитник «Урала»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Дебютный гол Коршков, два очка Куликова и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 08:140
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 09:43
    • Конте: Если «Интер» хочет стать чемпионом, то нужно играть лучше
  • 09:27
    • Александрова стала 25 ракеткой мира
  • 08:58
    • «Фламенго» выиграл Суперкубок Бразилии
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов забил «Реалу»Обзор матчей 24 тура Примеры 01:010
  • 08:44
    • Зидан: Обидно терять два очка, но игрой я доволен
  • 07:18
    • Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
  • 07:03
    • Смолов остался доволен голом и результатом в матче с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Россия U20 — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Сепахан
  • Футбол
  • Завтра в 18:35
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие