Александрова стала 25 ракеткой мира

Напомним, что на минувшей неделе спортсменка дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где уступила будущей победительнице Кики Бертенс из Нидерландов.
Лидером по-прежнему остается Эшли Барти из Австралии, следом за ней в тройке идут Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.
Рейтинг WTA. 17 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720.
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650.
7 (7). Софья Кенин (США) — 4495.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
… 25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825…
31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...
61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763. 0