Кудерметова проиграла Богдан в матче Кубка Федерации

Россиянкауступилаво второй игре Кубка Федерации между Россией и Румынией.

Российская теннисистка за 2 часа и 13 минут потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

22-летняя Кудерметова выполнила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Счет в противостоянии квалификации Кубка Федерации между Россией и Румынией стал равным — 1:1.

В субботу, 8 февраля, матч продолжится поединками между Александровой и Богдан, а также Кудерметовой против Рузе.

В парном разряде россиянки Анна Калинская и Анна Блинкова сыграют с Ириной Марией Барэ и Ралуцей Олару. 0