Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере

Бывшая первая ракетка мира 29-летняя датчанкапровела свой последний матч в профессиональной карьере, уступив в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису представительнице Туниса

«Хотела бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы. Обычно я не плачу, но это особенные моменты, которые я не забуду. Это было действительно невероятно и потрясающе. Я счастлива и готова к следующей главе», — приводит слова Возняцки Reuters.

Напомним, что датчанка анонсировала уход еще в декабре. 18 мая в Копенгагене пройдет ее прощальный матч против американки Серены Уильямс.

За карьеру Возняцки выиграла 30 турниров в одиночном разряде, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2018 и итоговый турнир WTA в 2017 году. 0