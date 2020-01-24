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    Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере

    Теннис Australian Open WTA Каролин Возняцки Прогнозы на теннис
    Бывшая первая ракетка мира 29-летняя датчанка Каролина Возняцки провела свой последний матч в профессиональной карьере, уступив в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису представительнице Туниса Онс Жабер.

    Каролина Возняцки
    Каролина Возняцки

    «Хотела бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы. Обычно я не плачу, но это особенные моменты, которые я не забуду. Это было действительно невероятно и потрясающе. Я счастлива и готова к следующей главе», — приводит слова Возняцки Reuters.

    Напомним, что датчанка анонсировала уход еще в декабре. 18 мая в Копенгагене пройдет ее прощальный матч против американки Серены Уильямс.

    За карьеру Возняцки выиграла 30 турниров в одиночном разряде, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2018 и итоговый турнир WTA в 2017 году. 0

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