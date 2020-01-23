Кербер и Каролина Плишкова сыграют в третьем раунде АО

Немкастала участником третьего круга Australian Open, обыграв австралийскую теннисистку— 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время 32-летняя Кербер выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 21-летняя Хон дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

В третьем круге Кербер скрестит ракетки с россиянкой Светланой Кузнецовой или итальянкой Камилой Джорджи.

Чешка Каролина Плишкова переиграла немку Лауру Зигемунд во втором круге Australian Open — 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время 27-летняя Плишкова выполнила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 31-летняя Зигемунд трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк.

За выход в четвертый круг Australian Open Плишкова сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой или американкой Тэйлор Таунсенд. 0