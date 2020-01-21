Касаткина и Гаспарян проиграли на старте Открытого чемпионата Австралии

Россиянкане смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии.

В стартовом матче турнира она проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Кис 4 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Кис сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) — Аранча Рус (Нидерланды).

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть первый круг турнира, уступив гречанке Марии Саккари — 2:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. Маргарита ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В 1/32 финала Australian Open 2020 Саккари встретится с победительницей пары Нао Хибино (Япония) — Шуай Пэн (Китай). 0