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    Касаткина и Гаспарян проиграли на старте Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Australian Open WTA Дарья Касаткина Маргарита Гаспарян Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    В стартовом матче турнира она проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 3:6, 1:6.

    Встреча продолжалась 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Кис 4 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов.

    Во втором круге Кис сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) — Аранча Рус (Нидерланды).

    Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть первый круг турнира, уступив гречанке Марии Саккари — 2:6, 2:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. Маргарита ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

    В 1/32 финала Australian Open 2020 Саккари встретится с победительницей пары Нао Хибино (Япония) — Шуай Пэн (Китай). 0

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