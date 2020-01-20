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    Калинская и Потапова проиграли на старте Australian Open-2020

    Теннис Australian Open WTA Серена Уильямс Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге Australian Open уступила китаянке Чжэн Сайсай — 2:6, 3:6.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут. Анна ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

    В 1/32 финала Australian Open китаянка сыграет с четвертой ракеткой рейтинга WTA японкой Наоми Осакой, которая победила чешку Марию Боузкову — 6:2, 6:4.

    Россиянка Анастасия Потапова также прекратила борьбу в первом раунде Australian Open, проиграв Серене Уильямс — 0:6, 3:6.

    Для победы Серене потребовалось менее часа. Американка совершила девять подач навылет и реализовала пять брейкпоинтов. По ходу матча Уильямс взяла семь геймов подряд.

    В следующем круге Серена Уильямс встретится с победителем пары Тамара Зиданшек (Словения) — Хан На Лэ (Южная Корея).

    Еще в одном поединке американка София Кенин оказалась сильнее итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:4. 0

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