Вихлянцева, Калинская и Грачева вышли в полуфинал квалификации Australian Open

Российская теннисисткавышла в полуфинал квалификации Australian Open-2020.

В четвертьфинальном раунде россиянка одолела украинку Марту Костюк. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и закончилась со счетом 7:5, 6:2.

Также в следующий раунд пробились еще две россиянки: Анна Калинская переиграла итальянку Сару Эррани (6:2, 1:6, 6:2), а Варвара Грачева победила француженку Хлоэ Паке (6:2, 6:1).

В полуфинале квалификации Вихлянцева встретится с болгарской теннисисткой Изабеллой Шиниковой, Калинская — с рымынкой Лаура-Иоанной Паар, а Грачева — с победительницей сербской пары Ольга Данилович — Йована Якшич.

Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. 0