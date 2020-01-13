ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
  • 10:04
    • Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»
  • 01:01
    • ПСЖ упустил победу над «Монако»
  • 00:44
    • «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:17
    • Суарес выбыл из строя на четыре месяца
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    Кудерметова преодолела первый этап турнира в Хобарте

    Теннис WTA Саманта Стосур Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Хобарте (Австралия).

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В матче первого круга россиянка переиграл австралийку Саманту Стосур в двух сетах — 6:2, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Третья ракетка России дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Стосур, в 2011 году ставшей победительницей Открытого чемпионата США, 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей матча Катрин Беллис (США) — Мари Боузкова (Чехия). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • «Парма» — «Лечче»
  • 2.05
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Парма» серию поражений «Лечче»?
  • «Парма» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • На что рассчитывать «Йокериту» в Подольске?
  • «Витязь» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне«Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче Вчера в 14:080
  • 11:18
    • СМИ: Хеведес перейдет в «Кельн»
  • 10:48
    • Хави назвал причины отказа «Барселоне»
  • 10:34
    • Малкин: Наконец-то обошел Ягра
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января Вчера в 09:000
  • Экспресс дня

  • Лидеры одержат дружные победы?
  • 2.73
    •
  • 12:05
    • Кудерметова преодолела первый этап турнира в Хобарте
  • 11:52
    • Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на первый сбор
  • 11:36
    • КХЛ назвала лучших 17 игровой недели
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд 11/01/2020 в 22:410
  • 07:23
    • «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» одолел «Клипперс»
  • 11:01
    • Кузнецова проиграла Линетт в первом круге турнира в Хобарте
  • 10:20
    • Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие