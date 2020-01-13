Кудерметова преодолела первый этап турнира в Хобарте

Российская теннисисткас победы стартовала на турнире в Хобарте (Австралия).

В матче первого круга россиянка переиграл австралийку Саманту Стосур в двух сетах — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Третья ракетка России дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Стосур, в 2011 году ставшей победительницей Открытого чемпионата США, 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей матча Катрин Беллис (США) — Мари Боузкова (Чехия). 0