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    Мюррей не выступит на Australian Open

    Теннис Энди Мюррей ATP Australian Open Прогнозы на теннис
    Британский теннисист Энди Мюррей объявил о том, что пропустит ATP Cup и Australian Open из-за проблем со здоровьем.

    Энди Мюррей
    Энди Мюррей

    «Я усердно работал, чтобы снова выступать на самом высоком уровне, и я потрясен, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

    После Australian Open-2019 не был уверен, что снова смогу играть, поэтому ждал возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис. И от этого разочарован еще больше.

    К сожалению, в межсезонье у меня возникли проблемы из-за старой травмы. Это мера предосторожности. Мне нужно полностью восстановиться, прежде чем вернусь на корт», — цитирует британца официальный сайт ATP.

    Кубок ATP пройдет в нескольких австралийских городах 3-12 января, Australian Open — 20 января — 3 февраля в Мельбурне. 0

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