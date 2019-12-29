Мюррей не выступит на Australian Open

Британский теннисистобъявил о том, что пропустит ATP Cup и Australian Open из-за проблем со здоровьем.

«Я усердно работал, чтобы снова выступать на самом высоком уровне, и я потрясен, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

После Australian Open-2019 не был уверен, что снова смогу играть, поэтому ждал возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис. И от этого разочарован еще больше.

К сожалению, в межсезонье у меня возникли проблемы из-за старой травмы. Это мера предосторожности. Мне нужно полностью восстановиться, прежде чем вернусь на корт», — цитирует британца официальный сайт ATP.

Кубок ATP пройдет в нескольких австралийских городах 3-12 января, Australian Open — 20 января — 3 февраля в Мельбурне. 0