Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

Это стало возможно благодаря ее победе на турнире категории Challenger во французском Лиможе. Напомним, в финале турнира Александрова переиграла Александру Саснович из Белоруссии. Таким образом, Александрова стала второй ракеткой России.
Лучшей из представительниц России остается Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-ю позицию.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 23 декабря
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
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31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707. 0