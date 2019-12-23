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    Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

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    Российская теннисистка Екатерина Александрова переместилась с 42-го на 35-е место в обновленном рейтинге WTA.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Это стало возможно благодаря ее победе на турнире категории Challenger во французском Лиможе. Напомним, в финале турнира Александрова переиграла Александру Саснович из Белоруссии. Таким образом, Александрова стала второй ракеткой России.

    Лучшей из представительниц России остается Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-ю позицию.

    В первой десятке изменений не произошло.

    Рейтинг WTA. 23 декабря

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
    2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
    3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
    4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
    5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
    6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
    7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
    8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
    9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
    10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
    ...
    31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
    35 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
    41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
    53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
    61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
    70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
    90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
    92 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 707.     0

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