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    Хачанов: Возможность встречи с Надалем всегда придает сил

    Теннис ATP Карен Хачанов Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби над корейцем Чон Хеном, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с испанцем Рафаэлем Надалем.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Матч был наполнен интенсивными розыгрышами и отличными приемами подачи. Игра получилась хорошего уровня, думаю, зрителям понравилось. Я играл серьезно, старался опробовать некоторые новые вещи. Ощущения отличные.

    Возможность встречи с Рафой всегда придает сил. Он играет невероятно интенсивно. Я восхищаюсь тем, как упорно он работает. Меня поражают интенсивность его ударов и движения по корту. Мне нравится играть с ним.

    Мы провели несколько очень хороших матчей. С нетерпением жду новой встречи. За пределами корта он очень приятный парень. Мы часто общаемся и всегда шутим», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

    Встреча Хачанова с Надалем в полуфинале турнира состоится сегодня, 20 декабря. 0

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