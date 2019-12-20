Хачанов: Возможность встречи с Надалем всегда придает сил

Российский теннисистпрокомментировал победу в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби над корейцем, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с испанцем

«Матч был наполнен интенсивными розыгрышами и отличными приемами подачи. Игра получилась хорошего уровня, думаю, зрителям понравилось. Я играл серьезно, старался опробовать некоторые новые вещи. Ощущения отличные.

Возможность встречи с Рафой всегда придает сил. Он играет невероятно интенсивно. Я восхищаюсь тем, как упорно он работает. Меня поражают интенсивность его ударов и движения по корту. Мне нравится играть с ним.

Мы провели несколько очень хороших матчей. С нетерпением жду новой встречи. За пределами корта он очень приятный парень. Мы часто общаемся и всегда шутим», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

Встреча Хачанова с Надалем в полуфинале турнира состоится сегодня, 20 декабря. 0