Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года

на своем официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Были названы пять самых впечатляющих камбэков на турнирах ATP.

Первое место заняла встреча испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

1. Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, групповой этап. Москвич вел со счетом 5:1, 40:30 в решающей партии.

2. Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Кицбюэль, первый круг. Сонего отыграл восемь матчболов.

3. Фабио Фоньини (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4. Монте-Карло, первый круг. Россиянин вел 6:4, 4:1. 0