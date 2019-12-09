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    • Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года
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    Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года

    Теннис ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    ATP на своем официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Были названы пять самых впечатляющих камбэков на турнирах ATP.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Первое место заняла встреча испанца Рафаэля Надаля с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

    1. Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, групповой этап. Москвич вел со счетом 5:1, 40:30 в решающей партии.

    2. Лоренцо Сонего (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Кицбюэль, первый круг. Сонего отыграл восемь матчболов.

    3. Фабио Фоньини (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4. Монте-Карло, первый круг. Россиянин вел 6:4, 4:1. 0

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