Надаль победил Циципаса и лишил Медведева шансов выйти в полуфинал

Испанецобыграл в трех сетах грекав матче Итогового турнира ATP со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Германии.

Отметим, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.

Ранее в полуфинал пробились швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и сам Циципас. 0