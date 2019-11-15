Надаль победил Циципаса и лишил Медведева шансов выйти в полуфинал

Рафаэль Надаль
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Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.
Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Германии.
Отметим, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.
Ранее в полуфинал пробились швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и сам Циципас. 0