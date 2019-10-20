Рублев — победитель «Кубка Кремля»

Россиянинстал победителем домашнего турнира «Кубок Кремля», призовой фонд которого приближается к миллиону долларов.

В финальном поединке российский теннисист за 62 минуты обыграл француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0.

Рублев семь раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Маннарино дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Это второй титул россиянина, первый он выиграл в 2017 году в хорватском Умаге, победив также представителя Италии Паоло Лоренци.

Отметим, что у Рублева сегодня день рождения. Теннисисту исполнилось 22 года. 0