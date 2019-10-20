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    Рублев — победитель «Кубка Кремля»

    Теннис Кубок Кремля Андрей Рублёв ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев стал победителем домашнего турнира «Кубок Кремля», призовой фонд которого приближается к миллиону долларов.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В финальном поединке российский теннисист за 62 минуты обыграл француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0.

    Рублев семь раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

    Маннарино дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

    Это второй титул россиянина, первый он выиграл в 2017 году в хорватском Умаге, победив также представителя Италии Паоло Лоренци.

    Отметим, что у Рублева сегодня день рождения. Теннисисту исполнилось 22 года. 0

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