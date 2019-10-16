Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге.

В матче 1/8 финала Гаспарян обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску — 6:2, 7:5.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. Гаспарян выиграла со счетом 6:2, 7:5.

По ходу встречи россиянка 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гаспарян поспорит либо с немкой Татьяной Марией, либо с победительницей поединка Анна Блинкова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США). 0