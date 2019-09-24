Кудерметова выбила седьмую ракетку турнира в Китае

Российская теннисисткапреодолела второй раунд турнира в(Китай).

Она одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под седьмым номером, со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.

В активе Кудерметовой 11 эйсов, 7 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Бенчич 4 раза подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и сделала 4 брейка. В личных встречах 22-летняя уроженка Казани повела — 2-1.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. 0