Кудерметова выбила седьмую ракетку турнира в Китае

Вероника Кудерметова
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Она одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под седьмым номером, со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.
В активе Кудерметовой 11 эйсов, 7 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Бенчич 4 раза подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и сделала 4 брейка. В личных встречах 22-летняя уроженка Казани повела — 2-1.
За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. 0