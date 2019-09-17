Федерер может завершить карьеру в 2020 году

Титулованный швейцарский теннисистне исключает, что может завершить карьеру в следующем году.

«Внутри себя я решил, что хочу сыграть на еще одном Уимблдоне. Сейчас я занят тем, что размышляю над участием в Олимпиаде в Токио. Я уже обсуждал это со своей командой и спросил, как они смотрят на это. Разговаривал со своей супругой.

Я обязательно приму решение в течение следующих нескольких недель. Для меня просто важно сыграть серию турниров и насладиться перерывом, а также уделить достаточно времени семье», — цитирует 38-летнего Федерера Tennis Head.

Напомним, на данный момент швейцарец является третьей ракеткой мира. 0