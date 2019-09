Осорио Серрано выиграла юниорский US Open

Колумбийкавыиграла Открытый чемпионат США по теннису среди юниоров.

В финале колумбийская теннисистка за 48 минут одержала победу над американкой Александрой Епифановой — 6:1, 6:0.

17-летняя Осорио выполнила пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её оппонентка отметилась одной двойной ошибкой и одним брейком.

Это первый титул в карьере Осорио Серрано.

A first Grand Slam title!

🇨🇴 @CamiOsorioTenis claims the Junior Girls' Singles title 6-1, 6-0 over Alexandra Yepifanova.https://t.co/5ydKrsAOU5 | #USOpen pic.twitter.com/ai16cd6EiO