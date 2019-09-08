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    Осорио Серрано выиграла юниорский US Open

    US Open WTA
    Колумбийка Мария Камила Осорио Серрано выиграла Открытый чемпионат США по теннису среди юниоров.

    Камила Осорио Серрано
    Камила Осорио Серрано

    В финале колумбийская теннисистка за 48 минут одержала победу над американкой Александрой Епифановой — 6:1, 6:0.

    17-летняя Осорио выполнила пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её оппонентка отметилась одной двойной ошибкой и одним брейком.

    Это первый титул в карьере Осорио Серрано.

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