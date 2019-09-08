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    19-летняя Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

    US Open WTA Серена Уильямс
    Канадка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.

    Бьянка Андрееску
    Бьянка Андрееску

    В финальном матче 19-летняя канадская теннисистка за час и 41 минуту одержала победу над американкой Сереной Уильямс со счетом 6:3, 7:5.

    На счету победительницы пять эйсов, 3 двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

    На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

    На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019. 0

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