19-летняя Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадкастала победительницей Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.

В финальном матче 19-летняя канадская теннисистка за час и 41 минуту одержала победу над американкой Сереной Уильямс со счетом 6:3, 7:5.

На счету победительницы пять эйсов, 3 двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019. 0