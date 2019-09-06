Андрееску поделилась своими ожиданиями от финала US Open

Канадская теннисисткарассказала о том, чего она ждет от поединка св финале US Open. Слова спортсменки приводит сайт WTA.

«Помню, как всегда говорила своей команде, что мечтаю сыграть с Уильямс, прежде чем она завершит карьеру. С нетерпением жду этого матча. Она потрясающая чемпионка на корте и за его пределами. Это будет весело. Помню, что смотрела её матчи ещё в 10 лет. Я видела большинство её побед на турнирах "Большого шлема".

В субботу она будет сражаться за 24-й титул. Уверена, что Серена покажет свой лучший теннис. Я тоже постараюсь сделать это. Пусть победит сильнейшая.

В нашем финале в Торонто я не думала о том, кто находится на другой половине корта. Думаю, те четыре гейма помогут мне в субботу», — сказала Андрееску в своем интервью.

Напомним, что в августе теннисистки встречались в финале турнира в Торонто. Серена снялась с игры при счете 1:3 в первом сете. 0