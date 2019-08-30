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    Рублев, Кирьос и Надаль — в третьем круге US Open

    US Open ATP Андрей Рублёв Жиль Симон Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг открытого чемпионата США по теннису.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В поединке второго раунда россиянин обыграл француза Жиля Симона.

    Первая партия завершилась со счетом 6:2, после чего Симон отказался от продолжения борьбы из-за проблем с шеей.

    Теннисисты провели на корте всего 41 минуту. Рублев дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-поинта из 6. У Симона не было ни эйсов, ни двойных, он упустил все 4 заработанных брейк-поинта.

    Следующим соперником Рублева станет австралиец Ник Кирьос.

    Австралиец Ник Кирьос во втором круге US Open обыграл француза Антуана Оана — 6:4, 6:2, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

    Уроженец Канберры 24 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-поинтов. На счету его соперника 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

    За выход в четвертый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублевым.

    Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата США, не выходя на корт.

    Соперником Надаля во втором раунде должен был стать Танаси Коккинакис, однако австралиец снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

    Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хен, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3). 0

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