Россиянки сыграют с румынками в отборе Кубка Федерации в 2020 году

Теннисистки сборной России встретятся с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации-2020, сообщает пресс-служба турнира.

Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште.

Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.

Полные результаты жеребьевки квалификации Кубка Федерации:

Румыния (3, хозяева корта) — Россия,

Великобритания (8) — Словакия (хозяева),

Бельгия (7, хозяева) — Казахстан,

Белоруссия (2) — Нидерланды (хозяева),

Швейцария (6, хозяева) — Канада,

Испания (5, хозяева) — Япония,

Германия (4) — Бразилия (хозяева),

США (1, хозяева) — Латвия.

Все матчи этой стадии пройдут 7-8 февраля. 0