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    Россиянки сыграют с румынками в отборе Кубка Федерации в 2020 году

    Кубок Федерации WTA
    Теннисистки сборной России встретятся с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации-2020, сообщает пресс-служба турнира.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште.

    Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.

    Полные результаты жеребьевки квалификации Кубка Федерации:

    Румыния (3, хозяева корта) — Россия,
    Великобритания (8) — Словакия (хозяева),
    Бельгия (7, хозяева) — Казахстан,
    Белоруссия (2) — Нидерланды (хозяева),
    Швейцария (6, хозяева) — Канада,
    Испания (5, хозяева) — Япония,
    Германия (4) — Бразилия (хозяева),
    США (1, хозяева) — Латвия.

    Все матчи этой стадии пройдут 7-8 февраля. 0

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