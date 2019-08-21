Россиянки сыграют с румынками в отборе Кубка Федерации в 2020 году

Дарья Касаткина
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Восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в апреле в Будапеште.
Также в финальном турнире выступят финалисты нынешнего сезона сборные Франции и Австралии, хозяева — команда Венгрии, а также сборная Чехии, получившая wild card.
Полные результаты жеребьевки квалификации Кубка Федерации:
Румыния (3, хозяева корта) — Россия,
Великобритания (8) — Словакия (хозяева),
Бельгия (7, хозяева) — Казахстан,
Белоруссия (2) — Нидерланды (хозяева),
Швейцария (6, хозяева) — Канада,
Испания (5, хозяева) — Япония,
Германия (4) — Бразилия (хозяева),
США (1, хозяева) — Латвия.
Все матчи этой стадии пройдут 7-8 февраля. 0