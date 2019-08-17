Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати

Россиянкапробилась в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

В полуфинальном матче российская теннисистка за час и 7 минут нанесла поражение второй ракетке мира, австралийке Эшли Барти — 6:2, 6:4.

Кузнецова один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, допустив 1 двойную ошибку.

Барти подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

В финале россиянка сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) — София Кенин (США).

Турнир в Цинциннати Светлана Кузнецова начала 153-й ракеткой мира. В обновлённом рейтинге WTA после выхода в финал Кузнецова гарантировала себе минимум 62-е место, то есть поднялась сразу на 91 позицию. 0