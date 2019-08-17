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    Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати

    WTA Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    В полуфинальном матче российская теннисистка за час и 7 минут нанесла поражение второй ракетке мира, австралийке Эшли Барти — 6:2, 6:4.

    Кузнецова один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, допустив 1 двойную ошибку.

    Барти подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

    В финале россиянка сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) — София Кенин (США).

    Турнир в Цинциннати Светлана Кузнецова начала 153-й ракеткой мира. В обновлённом рейтинге WTA после выхода в финал Кузнецова гарантировала себе минимум 62-е место, то есть поднялась сразу на 91 позицию. 0

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