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    Федерер — в четвертом круге Уимблдона

    Уимблдон Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер шагнул в четвертый круг Уимблдона.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В поединке третьего раунда второй номер посева обыграл француза Люку Пуя со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:4).

    Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Федерер выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 9.

    На счету Пуя 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 4.

    Интересно, что швейцарец заработал всего на один «виннерс» больше (39 против 38), зато допустил значительно меньше невынужденных ошибок (14 против 28).

    После этого матча Роджер стал первым человеком в истории, одержавшим 350 побед в поединках на турнирах «Большого шлема».

    В четвертом круге Федерер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, одолевшим аргентинца Диего Шварцмана — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. 0

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