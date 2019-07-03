Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Российский теннисистпреодолел второй круг на Уимблдоне.

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Медведев, который посеян на турнире под №11, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы россиянину понадобилось четыре сета — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту. Медведев 10 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки. В его активе 5 реализованных брейк-поинтов из 13. Соперник россиянина выполнил 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

За выход в четвертый круг Уимблдона Медведев сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который посеян под №21. 0