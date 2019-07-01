Медведев — во втором круге Уимблдона, Зверев и Циципас проиграли

Российский теннисист, посеянный на Уимблдоне под 11-м номером, в трех сетах победил итальянца— 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Уроженец Москвы выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 13. Лоренци 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг Медведев поборется с Алексеем Попыриным из Австралии, который на старте соревнований обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 7:6 (7:2), 7:5, 6:2.

Немец Александр Зверев сенсационно проиграл на старте Уимблдона чеху Иржи Веселы со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уроженец Гамбурга выполнил 24 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-поинт из 7. В активе Веселы 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейков.

Следующим соперником Веселы станет уругваец Пабло Куэвас, который в первом круге одолел Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге ATP, потерпел поражение от итальянца Томаса Фаббиано — 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.

Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал лишь 2 брейк-поинта из 10. На счету Фаббиано 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

За выход в третий круг Фаббиано поспорит с хорватом Иво Карловичем. 0