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    Медведев — во втором круге Уимблдона, Зверев и Циципас проиграли

    Уимблдон ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Уимблдоне под 11-м номером, в трех сетах победил итальянца Паоло Лоренци — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Уроженец Москвы выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 13. Лоренци 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

    За выход в третий круг Медведев поборется с Алексеем Попыриным из Австралии, который на старте соревнований обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 7:6 (7:2), 7:5, 6:2.

    Немец Александр Зверев сенсационно проиграл на старте Уимблдона чеху Иржи Веселы со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

    Уроженец Гамбурга выполнил 24 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-поинт из 7. В активе Веселы 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейков.

    Следующим соперником Веселы станет уругваец Пабло Куэвас, который в первом круге одолел Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.

    Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге ATP, потерпел поражение от итальянца Томаса Фаббиано — 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.

    Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал лишь 2 брейк-поинта из 10. На счету Фаббиано 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11.

    За выход в третий круг Фаббиано поспорит с хорватом Иво Карловичем. 0

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