Федерер и Гоффен поборются за титул в Халле

Швейцарский теннисиствышел в финал турнира в немецком Халле.

В полуфинальном поединке первый номер посева одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером со счетом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте чуть больше одного часа. Федерер 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 8.

На счету француза 10 эйсов, 3 двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-поинта.

В финальном матче Федерер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, одержавшим победу над итальянцем Маттео Берреттини — 7:6 (7:4), 6:3. 0