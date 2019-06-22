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    Федерер и Гоффен поборются за титул в Халле

    ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в немецком Халле.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В полуфинальном поединке первый номер посева одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером со счетом 6:3, 6:3.

    Теннисистки провели на корте чуть больше одного часа. Федерер 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 8.

    На счету француза 10 эйсов, 3 двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-поинта.

    В финальном матче Федерер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, одержавшим победу над итальянцем Маттео Берреттини — 7:6 (7:4), 6:3. 0

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