ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николо Дзаньоло (слева)Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратари
  • 08:00
    • Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки-2019
  • 00:06
    • Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019
  • 23:43
    • ПСЖ готов расстаться с Неймаром летом
  • 23:06
    • Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
  • 22:08
    • Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко
    Все новости спорта

    Хачанов сохранил место в десятке рейтинга ATP

    ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль Кеи Нисикори Кевин Андерсон
    Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    На минувшей неделе Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Штутгарте.

    Другой представитель России Даниил Медведев по-прежнему занимает 13-ю строчку, Андрей Рублев​ поднялся на три позиции (78), несмотря на поражение в квалификации турнира в Галле.

    Первая десятка рейтинга АТР изменений не претерпела. Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер​.

    Рейтинг ATP. Положение на 17 июня

    1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215
    7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565
    9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980
    10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785
    13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625
    78 (81). Андрей Рублев (Россия) — 706. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Скучная чемпионка и легендарный чемпион. «Ролан Гаррос» завершился в пользу мужчин
  • 10/06/2019 в 13:04
    •
  • Прогноз
  • Япония — Чили
  • 2.41
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как начнется Кубок Америки для Японии и Чили?
  • Япония — Чили. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Удастся ли чилийцам вскрыть оборону «синих самураев»?
  • Япония — Чили. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжил ли сборная Перу серию поражений команды Боливии?
  • Боливия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки сборной Украины Футбол Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финалаВ решающем матче украинцы обыграли сборную Южной Кореи Вчера в 12:520
  • 08:45
    • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 08:15
    • Назван новый главный тренер «Енисея»
  • 08:58
    • Хачанов сохранил место в десятке рейтинга ATP
    Фрэнк Лэмпард Футбол Новый путь для «Челси»Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может сменить в «Челси» Маурицио Сарри Вчера в 13:200
  • Экспресс дня

  • Катар попытается преподнести сюрприз
  • 4.82
    •
  • 08:31
    • Сборная Коста-Рики забила четыре безответных мяча команде Никарагуа
  • 23:59
    • Сборная Парагвая упустила победу над Катаром
  • 23:21
    • Луценко рассказал, что повлияло на его переход в «Арсенал»
    Кавай Леонард и Клэй Томпсон Баскетбол Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»«Торонто» впервые в истории стал чемпионом Вчера в 14:320
  • 22:50
    • «Мальорка» поборется с «Депортиво» за путевку в Примеру
  • 22:39
    • Агент Мурильо: Переговоры с «Локомотивом» идут
  • 22:23
    • Сборная США крупно обыграла Чили на женском ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие