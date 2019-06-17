Хачанов сохранил место в десятке рейтинга ATP

На минувшей неделе Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Штутгарте.
Другой представитель России Даниил Медведев по-прежнему занимает 13-ю строчку, Андрей Рублев поднялся на три позиции (78), несмотря на поражение в квалификации турнира в Галле.
Первая десятка рейтинга АТР изменений не претерпела. Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP. Положение на 17 июня
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785
13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625
78 (81). Андрей Рублев (Россия) — 706. 0