Кудерметова уступила в полуфинале турнира в Голландии

Российская теннисисткапотерпела поражение в полуфинале турнира в(Голландия).

Россиянка проиграла Элисон Риске из США со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

В активе Кудерметовой 10 эйсов, ни одной ошибки на подаче и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — шесть из шести. Её визави дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков.

За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. 0