Пятая ракетка мира объявила о завершении карьеры

32-летняя чешская теннисистка, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, завершила карьеру после поражения в матче первого кругав парном разряде.

Вместе с Доминикой Цибулковой из Словакии она уступила американке Софье Кенин и немке Андреа Петкович со счетом 4:6, 0:6.

Теннисистка планировала завершить карьеру еще несколько недель назад после поражения на домашнем турнире в Праге (Чехия).

За свою профессиональную карьеру Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призером Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде. 0