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    • Пятая ракетка мира объявила о завершении карьеры
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    Пятая ракетка мира объявила о завершении карьеры

    WTA Луция Шафаржова Ролан Гаррос
    32-летняя чешская теннисистка Луция Шафаржова, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, завершила карьеру после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

    Луция Шафаржова
    Луция Шафаржова

    Вместе с Доминикой Цибулковой из Словакии она уступила американке Софье Кенин и немке Андреа Петкович со счетом 4:6, 0:6.

    Теннисистка планировала завершить карьеру еще несколько недель назад после поражения на домашнем турнире в Праге (Чехия).

    За свою профессиональную карьеру Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призером Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде. 0

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