Серена Уильямс одержала первую победу после травмы

Американская теннисисткауспешно стартовала на турнире в Риме.

В своем первом после травмы колена поединке десятая ракетка соревнований обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Серена 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Другие результаты:

Доминика Цибулкова (Словакия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:2, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) — Ван Цян (Китай, 15) — 1:6, 7:5, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4 0