ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне и Давид СильваЭпичное противостояние «МанСити» и «Ливерпуля». Все решили миллиметры и секунды
  • 16:10
    • УЕФА назвал арбитра на финал Лиги Европы
  • 15:56
    • «Спартак» хотел арендовать Промеса до смены руководства клуба
  • 15:44
    • «Ливерпуль» получил наибольшую сумму призовых за сезон АПЛ
  • 13:20
    • Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
  • 13:09
    • Блажиевский покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Серена Уильямс одержала первую победу после травмы

    WTA Серена Уильямс Доминика Цибулкова Ализе Корне
    Американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на турнире в Риме.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс

    В своем первом после травмы колена поединке десятая ракетка соревнований обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Серена 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в третий круг Уильямс поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).

    Другие результаты:

    Доминика Цибулкова (Словакия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:2, 6:3

    Катержина Синякова (Чехия) — Ван Цян (Китай, 15) — 1:6, 7:5, 6:4

    Юлия Путинцева (Казахстан) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2

    Йоханна Конта (Великобритания) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:1

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • Россия — Чехия
  • 2.08
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Чехия сыграют от атаки
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервут ли США победную серию Финляндии?
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли «Парма» победное домашнее шествие «Болоньи»?
  • «Болонья» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш Футбол Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»«Красно-белые» одержали победу над «Уфой» Вчера в 20:580
  • 10:56
    • Туре не будет завершать карьеру футболиста
  • 08:18
    • «Торонто» и «Портленд» и вышли в полуфинал плей-офф НБА
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» — чемпион, «Ливерпуль» остался на втором местеСегодня, 12 мая, прошел заключительный тур в английской Премьер-лиге Вчера в 19:200
  • Экспресс дня

  • «Интер» вернет себе третью позицию в Серии А
  • 2.16
    •
  • 16:23
    • Серена Уильямс одержала первую победу после травмы
  • 11:55
    • Ди Мария хочет вернуться в Испанию
  • 11:42
    • Гвардиола: «Манчестер Сити» будет еще сильнее в следующем сезоне
    Сборная России Хоккей Снова пять! Сборная России засушила АвстриюВторой подряд дубль Евгения Дадонова и шатаут Александра Георгиева помогли россиянам одолеть Австрию Вчера в 15:260
  • 18:50
    • «Манчестер Сити» выиграл АПЛ второй раз подряд
  • 11:11
    • Хендерсон: В следующем сезон «Ливерпуль» сделает все, чтобы победить в АПЛ
  • 10:41
    • Сульшер выделил положительный момент для «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие