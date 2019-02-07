Вихлянцева вывела Россию вперед в матче с Данией

Теннисисткапринесла сборной России первое очко в матче Кубка Федерации с командой Дании.

Российская теннисистка за полтора часа обыграла датчанку Клару Таусон — 7:6 (7:3), 6:1.

Вихлянцева 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Счет в матче группы I евроафриканской зоны Россия — Данися стал 1-0.

Позже в борьбу вступит Дарья Касаткина, а также пара Маргариты Гаспарян и Анастасии Потаповой.

В среду россиянки обыграл команду Польши — 2:1. Победитель группы А сыграет с победителем группы В, в которой выступают Швеция, Украина, Болгария и Эстония. 0