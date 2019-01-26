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    Осака выиграла Australian Open и станет первой ракеткой мира

    WTA Australian Open Наоми Осака Петра Квитова
    Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей женского турнира Australian Open.

    Наоми Осака
    Наоми Осака
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    В матче за титул Осака обыграла чешку Петру Квитову в трех сетах — 7:6, 5:7, 7:4.

    Финальный матч длился 2 часа 30 минут. На счету Осаки 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. Квитова отметилась 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

    Для 21-летней Осаки этот титул стал вторым на турнирах «Большого шлема» (в прошлом году она побеждала на US Open).

    Со следующего понедельника японка, которая год назад располагалась в рейтинге WTA на 72-м месте, станет новой первой ракеткой мира. 0

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