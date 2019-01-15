Медведев и Зверев — во втором круге Australian Open

Российский теннисистуспешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Александр Зверев ausopen.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В дебютном поединке на кортах Мельбурна 15-й номер посева разгромил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса со счетом 6:1, 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. На счету Медведева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 брейк-поинтов из 17. Харрис отметился 6 подачами навылет и 4 двойными ошибками, не сумев реализовать ни одного брейк-поинта из 4.

Следующим соперником Медведева станет американец Райан Харрисон, обыгравший чеха Иржи Веселы — 6:0, 7:5, 6:3.

Четвертый номер посева Александр Зверев в первом раунде соревнований обыграл словенца Аляжа Бедене — 6:4, 6:1, 6:4.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Жереми Шарди (Франция) — Уго Умбер (Франция). 0