Касаткина не станет первой ракеткой мира после Australian Open

Российская теннисисткавыбыла из борьбы за первое место в рейтинге WTA по итогам

По результатам турнира сразу 10 теннисисток могли сместить румынку Симону Халеп с первой строчки.

Касаткина в первом круге Australian Open проиграла швейцарской теннисистке Тиме Бачински и лишилась шансов на лидерство.

Также отметим, что после победы Халеп над эстонкой Кайю Канепи, шансов на первое место в рейтинге WTA лишилась и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Теоретические шансы на лидерство в рейтинге сохраняют немка Анжелик Кербер, датчанка Каролин Возняцки, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и голландка Кики Бертенс. 0