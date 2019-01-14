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    Александрова и Гергес проиграли в первом круге Australian Open-2019

    WTA Australian Open Екатерина Александрова Юлия Гергес
    Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. На старте турнира она проиграла украинке Лесе Цуренко (24) — 4:6, 6:7 (4:7).

    Юлия Гергес
    Юлия Гергес
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    Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету Александровой 3 эйса, 25 виннеров, 5 двойных и 32 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Цуренко подала навылет 3 раза, заработала 10 виннеров, совершила 3 двойные и 16 невынужденных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

    Во втором раунде Цуренко встретится с победителем пары Моника Никулеску (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

    В параллельной встрече немка Юлия Гергес, посеянная под 14-м номером, сенсационно проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

    Поединок длился 2 часа 26 минут. Юлия 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка из 13.

    Во втором круге Australian Open Коллинз встретится с Сачией Викери (США). 0

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