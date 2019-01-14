Александрова и Гергес проиграли в первом круге Australian Open-2019

Россиянкане смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. На старте турнира она проиграла украинке(24) — 4:6, 6:7 (4:7).

Юлия Гергес ausopen.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету Александровой 3 эйса, 25 виннеров, 5 двойных и 32 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Цуренко подала навылет 3 раза, заработала 10 виннеров, совершила 3 двойные и 16 невынужденных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Во втором раунде Цуренко встретится с победителем пары Моника Никулеску (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

В параллельной встрече немка Юлия Гергес, посеянная под 14-м номером, сенсационно проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Поединок длился 2 часа 26 минут. Юлия 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка из 13.

Во втором круге Australian Open Коллинз встретится с Сачией Викери (США). 0