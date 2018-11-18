Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP

Немецстал победителем Итогового чемпионата ATP, который проходил в Лондоне.

В финальном матче 21-летний теннисист из Германии за час и 20 минут в двух сетах обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, со счётом 6:4, 6:3.

Зверев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Джоковича один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

В полуфиналах Зверев выиграл у швейцарца Роджера Федерера — 7:5, 7:6, а Джокович разгромил Кевина Андерсона из ЮАР — 6:2, 6:2.

Зверев стал третьим представителем Германии, выигравшим турнир. Ранее в нем побеждали Борис Беккер (1988, 1992, 1995) и Михаэль Штих (1993).

В 2018 году Александр Зверев выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне и завершил сезон н пятом месте в рейтинге ATP. 0