Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисиствышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

В поединке третьего круга второй номер посева встречался с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Во втором сете при счете 6:1, 2:1 в пользу Джоковича его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Теннисисты провели на корте 55 минут. Джокович выполнил 1 эйс и реализовал 3 брейк-поинта из 8. Его соперник отметился 4 двойными ошибками, взять подачу Новака он шансов не имел.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с хорватом Марином Чиличем, победившим болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4. 0