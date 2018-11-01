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    Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

    ATP Новак Джокович  Григор Димитров Марин Чилич
    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В поединке третьего круга второй номер посева встречался с боснийцем Дамиром Джумхуром.

    Во втором сете при счете 6:1, 2:1 в пользу Джоковича его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    Теннисисты провели на корте 55 минут. Джокович выполнил 1 эйс и реализовал 3 брейк-поинта из 8. Его соперник отметился 4 двойными ошибками, взять подачу Новака он шансов не имел.

    За выход в полуфинал Джокович поспорит с хорватом Марином Чиличем, победившим болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4. 0

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