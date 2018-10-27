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    Стивенс — вторая финалистка Итогового чемпионата WTA

    Финал тура WTA WTA Слоан Стивенс
    Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

    Слоан Стивенс
    Слоан Стивенс
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    Встреча завершилась в трех сетах — 0:6, 6:4, 6:1.

    Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира Стивенс выполнила 3 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Двойными ошибками американка не отметилась. Её соперница, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, не выполнив ни одной подачи навылет.

    Ранее теннисистки встречались трижды, и Плишкова сумела победить один раз — на турнире в Мадриде в мае текущего года.

    За главный трофей соревнований Стивенс поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. 0

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