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    Стивенс одержала третью победу на турнире в Сингапуре и вышла в 1/2 финала

    WTA Слоан Стивенс Анжелик Кербер
    Американка Слоан Стивенс обыграла немку Анжелику Кербер в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре — 6:3, 6:3.

    Слоан Стивенс
    Слоан Стивенс
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    Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Слоан 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

    Американская теннисистка одержала три победы в трех матчах, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Кербер, потерпевшая два поражения, выйти из группы не смогла.

    За выход в финал Стивенс сразится с чешкой Каролиной Плишковой. В другом полуфинале Итогового турнира встретятся украинка Элина Свитолина и голландка Кики Бертенс. 0

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