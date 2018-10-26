Стивенс одержала третью победу на турнире в Сингапуре и вышла в 1/2 финала

Слоан Стивенс
tennisworldusa.org
Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Слоан 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
Американская теннисистка одержала три победы в трех матчах, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Кербер, потерпевшая два поражения, выйти из группы не смогла.
За выход в финал Стивенс сразится с чешкой Каролиной Плишковой. В другом полуфинале Итогового турнира встретятся украинка Элина Свитолина и голландка Кики Бертенс. 0