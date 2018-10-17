Касаткина сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля

Российская теннисисткавышла в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

В матче третьего круга российская теннисистка за 2 часа и 24 минуты нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Касаткина допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнтов. Занимающая 43-е место в рейтинге WTA Корне сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 8 брейков.

В четвертьфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу. 0