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    Касаткина сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля

    Кубок Кремля Дарья Касаткина WTA Ализе Корне
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В матче третьего круга российская теннисистка за 2 часа и 24 минуты нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

    Касаткина допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнтов. Занимающая 43-е место в рейтинге WTA Корне сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 8 брейков.

    В четвертьфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу. 0

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