Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисистпробился во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

В стартовом матче россиянин за полтора часа обыграл боснийца Мирзу Башича в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Южный выполнил 5 эйсов. Россиянин реализовал 2 из 4 брейк-поинтов и допустил 5 двойных ошибок. Башич 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 4 из 7 брейков.

Соперником Южного станет Роберто Баутиста Агут из Испании.

Ранее Южный объявил, что турнир в Петербурге станет для него последним в карьере.

Южный начал карьеру в 1999 году и с тех пор выиграл 10 турниров категории ATP. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010). 0