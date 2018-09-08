Маттек-Сэндс и Мюррей — победители US Open в миксте

Американкаи британецстали победителями Открытого чемпионата США в миксте.

Джейми Мюррей и Бетани Маттек-Сэндс usopen.org 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В финальном поединке они обыграли Алицию Росольску из Польши и Николу Мектича из Хорватии со счетом 2:6, 6:3 (11:9).

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Маттек-Сэндс и Мюррей сделали 3 эйса, совершили 1 ошибку на подаче и реализовали 1 из 3 брейк-поинтов.

На счету Росольской и Мектича 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 6 возможных.

33-летняя Маттек-Сэндс выиграла турнир Большого шлема в миксте в третий раз в карьере. Также в ее активе пять «мэйджоров» в парном разряде.

32-летний Мюррей выиграл US Open в смешанном парном разряде во второй раз подряд. В прошлом году он одержал победу в Нью-Йорке вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. 0