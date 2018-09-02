US Open. Надаль одолел Басилашвили, Тим выиграл у Андерсона

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На Открытом чемпионате США по теннису состоятся первые матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В поединке четвертого круга первый номер посева одержал победу над грузином Николозом Басилашвили со счетом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 16. На счету Басилашвили 8 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

Рафа уступил сопернику по активно выигранным мячам (29 против 56), но допустил меньше невынужденных ошибок (19 против 59).

Следующим соперником Надаля станет австриец Доминик Тим.

Доминик Тим (Австрия, 9) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5) — 7:5, 6:2, 7:6 (7:2)

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В поединке четвертого круга девятый сеяный обыграл пятую ракетку турнира Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 возможных брейк-поинтов. На счету Андерсона 7 эйсов и 2 ошибки на подаче.

За выход в полуфинал US Open Тим поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

Женщины

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Эшли Барти (Австралия, 18) — 6:4, 6:4

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла австралийку Эшли Барти в поединке четвертого круга US Open.

Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Плишкова выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 2. На счету Барти 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 нереализованных брейк-поинтов.

В четвертьфинале Плишкова сыграет с американкой Сереной Уильямс или эстонкой Кайей Канепи. 0