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    Федерер переиграл Вавринку и вышел в полуфинал в Цинциннати

    ATP Роджер Федерер Станислас Вавринка Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич Новак Джокович  Милош Раонич
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

    Роджер Федерер и Стэн Вавринка
    Роджер Федерер и Стэн Вавринка
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    В четвертьфинальном поединке второй номер мирового рейтинга переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Федерер выполнил 7 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 9.

    На счету Вавринки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-поинта.

    В полуфинале Федерер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который одолел аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

    Еще одну полуфинальную пару составили хорват Марин Чилич, обыгравший испанца Пабло Карреньо-Бусту (7:6 (9:7), 6:4), и серб Новак Джокович, победивший канадца Милоша Раонича (7:5, 4:6, 6:3). 0

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