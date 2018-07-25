Южный разгромил 1032-ю ракетку мира на старте турнира в Атланте

105-я ракетка мира россиянинпробился во второй круг турнира в Атланте, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.

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На старте соревнований 36-летний россиянин разгромил представителя США Эмиля Рейнберга, занимающего 1032-е место в рейтинге ATP, — 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

Южный выполнил 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

Следующим соперником Михаила будет седьмой сеяный немец Миша Зверев, который в первом круге одолел еще одного американца Тима Смычека (6:3, 6:7 (8:10), 6:3). 0