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    Южный разгромил 1032-ю ракетку мира на старте турнира в Атланте

    Михаил Южный ATP
    105-я ракетка мира россиянин Михаил Южный пробился во второй круг турнира в Атланте, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.

    Михаил Южный
    Михаил Южный
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    На старте соревнований 36-летний россиянин разгромил представителя США Эмиля Рейнберга, занимающего 1032-е место в рейтинге ATP, — 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

    Южный выполнил 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

    Следующим соперником Михаила будет седьмой сеяный немец Миша Зверев, который в первом круге одолел еще одного американца Тима Смычека (6:3, 6:7 (8:10), 6:3). 0

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