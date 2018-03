Зверев — в финале «Мастерса» в Майами

5-я ракетка мира немецзавоевал путевку в финал турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/2 финала 4-й сеяный переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 7:6 (7:4), 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

Зверев выполнил 10 эйсов, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4, не позволив сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Карреньо-Буста трижды подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

Это была первая встреча Зверева и Карреньо-Бутсы в рамках ATP-тура.

В финале Александр сыграет с американцем Джоном Изнером, который ранее остановил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (6:1, 7:6 (7:2)).

