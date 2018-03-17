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    Касаткина победила Винус Уильямс

    WTA Дарья Касаткина Винус Уильямс
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    19-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина стала первой финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче 1/2 финала 20-я сеяная одержала победу над американкой Винус Уильямс — 4:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут.

    Дарья выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 19 возможных. На счету Винус 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

    Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу россиянки.

    В финале Касаткина сыграет либо с Симоной Халеп (Румыния), либо с Наоим Осакой (Япония).


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