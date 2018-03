Касаткина победила Винус Уильямс

19-я ракетка мира россиянкастала первой финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/2 финала 20-я сеяная одержала победу над американкой Винус Уильямс — 4:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут.

Дарья выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 19 возможных. На счету Винус 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу россиянки.

В финале Касаткина сыграет либо с Симоной Халеп (Румыния), либо с Наоим Осакой (Япония).

.@DKasatkina dazzles to reach her first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN!

She outlasts Williams, 4-6, 6-4, 7-5! #BNPPO18 pic.twitter.com/9b7FRWbLxT